"Укрзализныця" запускает новые поезда Чоп — Кременчуг и Ясиня — Кропивницкий

"Укрзализныця" анонсировала запуск двух новых поездов и дополнительных сообщений для нескольких регионов Украины с сентября 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Новые рейсы стали возможны благодаря оптимизации работы поездов: составы, возвращающиеся после основного маршрута, сразу отправляются в следующий рейс, что позволяет эффективнее использовать существующий парк вагонов.

Поезд № 260/259 Чоп - Кременчуг будет курсировать:

с Чопа со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправка в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33 на следующий день.

из Кременчуга с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправка в 14:18, прибытие в Чоп в 12:45.

Поезд № 258/257 Ясиня - Кропивницкий будет курсировать:

из Ясини со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправка в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05 на следующий день.

из Кропивницкого с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправка в 14:38, прибытие в Ясину в 13:18.

Все билеты на новые рейсы уже доступны в приложении и на официальном сайте "Укрзализныци".

"Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы: составы прибывших после своего основного рейса поездов сразу отправляются в последующие, успевая сделать еще один оборот", - отметили в УЗ.

Добавим, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос в направлении Киев — Львов и другие популярные маршруты.