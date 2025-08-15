Запланована подія 2

"Укрзалізниця" запускає нові поїзди Чоп – Кременчук та Ясіня – Кропивницький

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" запускає нові поїзди / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" анонсувала запуск двох нових поїздів і додаткових сполучень для кількох регіонів України з вересня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Нові рейси стали можливими завдяки оптимізації роботи потягів: склади, що повертаються після основного маршруту, одразу відправляються в наступний рейс, що дозволяє ефективніше використовувати наявний парк вагонів.

Поїзд № 260/259 Чоп  Кременчук курсуватиме:

  • з Чопа з 2 вересня по вівторках, п’ятницях та суботах; відправка о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33 наступного дня.
  • з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка о 14:18, прибуття до Чопа о 12:45.

Поїзд № 258/257 Ясіня  Кропивницький курсуватиме:

  • з Ясіні з 2 вересня по вівторках, п’ятницях та суботах; відправка о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05 наступного дня.
  • з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях; відправка о 14:38, прибуття до Ясіні о 13:18.

Всі квитки на нові рейси вже доступні у застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці".

"Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", – зазначили в УЗ. 

Додамо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ – Львів та інші популярні маршрути.

Автор:
Тетяна Гойденко