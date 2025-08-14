Запланована подія 2

"Укрзализныця" запускает новый рейс из Львова в Ворохту

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Львова в Ворохту из-за высокого спроса в этом направлении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Новый рейс №414/413 будет отправляться из Львова 21, 22, 24 и 28 августа в 23:29, прибытие в Ворохту запланировано в 05:30.

Обратный рейс №783/784 будет отправляться из Ворохты 22, 23, 25 и 29 августа в 06:20, прибытие во Львов в 11:20.

Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель. Запуск дополнительного рейса стал возможен благодаря оптимизации оборота поездов Харьковского направления: вагоны теперь работают более эффективно и обслуживают пассажиров в самых популярных сообщениях.

Билеты уже доступны в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзализныця".

Также вчера "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос в направлении Киев — Львов и другие популярные маршруты.

Автор:
Татьяна Гойденко