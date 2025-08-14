"Укрзалізниця" запускає новий рейс зі Львова до Ворохти

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд зі Львова до Ворохти через високий попит на цьому напрямку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Новий рейс №414/413 вирушатиме зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29, прибуття до Ворохти заплановано о 05:30.

Зворотний рейс №783/784 вирушатиме з Ворохти 22, 23, 25 та 29 серпня о 06:20, прибуття до Львова о 11:20.

Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель. Запуск додаткового рейсу став можливим завдяки оптимізації обороту поїздів Харківського напрямку: вагони тепер працюють ефективніше і обслуговують пасажирів у найпопулярніших сполученнях.

Квитки вже доступні у касах вокзалів, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та у мобільному застосунку "Укрзалізниця".

Також вчора "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ — Львів та інші популярні маршрути.