Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" запускає новий рейс зі Львова до Ворохти

поїзд
УЗ призначила новий рейс / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд зі Львова до Ворохти через високий попит на цьому напрямку. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Новий рейс №414/413 вирушатиме зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29, прибуття до Ворохти заплановано о 05:30.

Зворотний рейс №783/784 вирушатиме з Ворохти 22, 23, 25 та 29 серпня о 06:20, прибуття до Львова о 11:20.

Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель. Запуск додаткового рейсу став можливим завдяки оптимізації обороту поїздів Харківського напрямку: вагони тепер працюють ефективніше і обслуговують пасажирів у найпопулярніших сполученнях.

Квитки вже доступні у касах вокзалів, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та у мобільному застосунку "Укрзалізниця".

Також вчора "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня, щоб задовольнити високий попит на напрямку Київ — Львів та інші популярні маршрути.

Автор:
Тетяна Гойденко