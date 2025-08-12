"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Одеса на серпень: який графік руху

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса на другу половину серпня. Це рішення дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які планують подорож до Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Розклад руху поїзда №265/266:

З Києва: вирушатиме 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 08:40 , прибуття до Одеси о 18:08 .

вирушатиме о , прибуття до Одеси о . З Одеси: відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27, прибуття до Києва о 20:20.

Додатковий поїзд складатиметься з купейних вагонів з місцями для сидіння.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, у серпні 2025 року "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, щоб більше охочих змогли відвідати Карпати в розпал літнього сезону.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку.