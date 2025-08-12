Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Одеса на серпень: який графік руху

одеса ж/д вокзал
З Києва до Одеси курсуватиме додатковий поїзд / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса на другу половину серпня. Це рішення дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які планують подорож до Одеси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Розклад руху поїзда №265/266:

  • З Києва: вирушатиме 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 08:40, прибуття до Одеси о 18:08.
  • З Одеси: відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27, прибуття до Києва о 20:20.

Додатковий поїзд складатиметься з купейних вагонів з місцями для сидіння.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, у серпні 2025 року "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, щоб більше охочих змогли відвідати Карпати в розпал літнього сезону.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. 

Автор:
Тетяна Бесараб