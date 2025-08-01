Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,38

47,96

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Ворохти у серпні

"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Ворохти у серпні

У серпні 2025 року “Укрзалізниця” запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, щоб більше охочих змогли відвідати Карпати в розпал літнього сезону. Додаткові поїзди вирушатимуть у серпні за окремим графіком, що охоплює як нічні маршрути, так і ранкові регіональні рейси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Нічний поїзд №414/413 курсуватиме зі Львова до Ворохти 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня. Відправлення зі Львова о 23:29, прибуття у Ворохту — о 05:30. У складі поїзда передбачені вагони класів плацкарт, купе та СВ.

Потяг зупинятиметься в Ходорові, Галичі, Івано-Франківську, Надвірній, Делятині, Яремчі та на станції Татарів-Буковель.

У зворотному напрямку курсуватиме регіональний поїзд №783/784 Ворохта — Львів. Він відправлятиметься з Ворохти о 06:20 та прибуватиме до Львова о 12:15. Рейси заплановані на 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня. Вагони — плацкарт, купе та СВ із місцями для сидіння, постільна білизна у цих рейсах не надається.

Квитки на нові рейси з’являться незабаром у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додамо, у липні 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйона пасажирів. Це попри те, що через старіння рухомого складу та ворожі обстріли кількість доступних вагонів значно зменшилася.

Автор:
Тетяна Гойденко