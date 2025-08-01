"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Ворохти у серпні

У серпні 2025 року “Укрзалізниця” запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, щоб більше охочих змогли відвідати Карпати в розпал літнього сезону. Додаткові поїзди вирушатимуть у серпні за окремим графіком, що охоплює як нічні маршрути, так і ранкові регіональні рейси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Нічний поїзд №414/413 курсуватиме зі Львова до Ворохти 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня. Відправлення зі Львова о 23:29, прибуття у Ворохту — о 05:30. У складі поїзда передбачені вагони класів плацкарт, купе та СВ.

Потяг зупинятиметься в Ходорові, Галичі, Івано-Франківську, Надвірній, Делятині, Яремчі та на станції Татарів-Буковель.

У зворотному напрямку курсуватиме регіональний поїзд №783/784 Ворохта — Львів. Він відправлятиметься з Ворохти о 06:20 та прибуватиме до Львова о 12:15. Рейси заплановані на 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня. Вагони — плацкарт, купе та СВ із місцями для сидіння, постільна білизна у цих рейсах не надається.

Квитки на нові рейси з’являться незабаром у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додамо, у липні 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйона пасажирів. Це попри те, що через старіння рухомого складу та ворожі обстріли кількість доступних вагонів значно зменшилася.