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"Укрзалізниця" у липні перевезла майже 3 мільйона пасажирів, попри скорочення рухомого складу

"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" у липні перевезла 2,7 мільйона пасажирів

У липні 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 2,7 мільйона пасажирів. Це попри те, що через старіння рухомого складу та ворожі обстріли кількість доступних вагонів значно зменшилася.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Ми задіяли всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що через старіння рухомого складу та ворожі обстріли, кількість доступних вагонів зменшилася на 189 одиниць порівняно з липнем 2024 року. Попри те, що з початку року було додано 39 нових вагонів, темпи оновлення, на жаль, не встигають за списанням.

Зростання соціальних перевезень

У липні спостерігалося значне збільшення кількості пасажирів, які подорожують на пільгових умовах. Це, зокрема, діти, військовослужбовці та внутрішньо переміщені особи.

  • "Укрзалізниця" перевезла 116 тисяч дітей та супроводжуючих, що на 31% більше, ніж минулого року. Вони прямували на відпочинок, а військові — на відновлення або у відрядження.
  • Кількість перевезених військових та їхніх сімей зросла вдвічі — до 44 тисяч проти 19 тисяч у липні 2024 року.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.

З 1 серпня у тестовому режимі УЗ ввела обов’язкову верифікацію через “Дія.Підпис” для низки популярних внутрішніх поїздів. Це нововведення покликане знизити кількість зловживань під час купівлі та повернення квитків.

Автор:
Тетяна Бесараб