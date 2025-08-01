"Укрзализныця" в июле перевезла почти 3 миллиона пассажиров, несмотря на сокращение подвижного состава

В июле 2025 года "Укрзализныця" перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Это несмотря на то, что из-за старения подвижного состава и вражеских обстрелов количество доступных вагонов значительно уменьшилось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

"Мы задействовали все возможности доступного вагонного парка. Каждый вагон перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году благодаря назначению дополнительных оборотных рейсов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что из-за старения подвижного состава и вражеских обстрелов количество доступных вагонов уменьшилось на 189 единиц по сравнению с июлем 2024 года. Несмотря на то, что с начала года было добавлено 39 новых вагонов, темпы обновления, к сожалению, не успевают за списанием.

Рост социальных перевозок

В июле наблюдалось значительное увеличение количества пассажиров, путешествующих на льготных условиях. Это, в частности, дети, военнослужащие и внутренне перемещенные.

"Укрзализныця" перевезла 116 тысяч детей и сопровождающих, что на 31% больше , чем в прошлом году. Они направлялись на отдых, а военные — на восстановление или в командировку.

и сопровождающих, что на , чем в прошлом году. Они направлялись на отдых, а военные — на восстановление или в командировку. Количество перевезенных военных и их семей возросло вдвое - до 44 тысяч против 19 тысяч в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.

С 1 августа в тестовом режиме УЗ ввела обязательную верификацию через Действие. Подпись для ряда популярных внутренних поездов. Это нововведение призвано снизить количество злоупотреблений при покупке и возврате билетов.