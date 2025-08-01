"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Ворохту в августе

В августе 2025 года "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы из Львова в Ворохту, чтобы больше желающих смогли посетить Карпаты в разгар летнего сезона. Дополнительные поезда будут отправляться в августе по отдельному графику, охватывающему как ночные маршруты, так и утренние региональные рейсы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Ночной поезд №414/413 будет курсировать из Львова в Ворохту 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 августа. Отправление из Львова в 23:29, прибытие в Ворохту - в 05:30. В составе поезда предусмотрены вагоны классов плацкарт, купе и СВ.

Поезд будет останавливаться в Ходорове, Галиче, Ивано-Франковске, Надворной, Делятине, Яремче и станции Татаров-Буковель.

В обратном направлении будет курсировать региональный поезд №783/784 Ворохта - Львов. Он отправляется из Ворохты в 06:20 и прибывает во Львов в 12:15. Рейсы запланированы на 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа. Вагоны — плацкарт, купе и СВ с сидячими местами, постельное белье в этих рейсах не предоставляется.

Билеты на новые рейсы появятся в скором времени в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Добавим, в июле 2025 года "Укрзализныця" перевезла 2,7 миллиона пассажиров.