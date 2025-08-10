- Категорія
"Укрзалізниця" планує збільшити частку денних швидкісних поїздів на третину
АТ "Укрзалізниця" має намір суттєво розширити денне швидкісне сполучення. Як повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, за три роки частка таких перевезень має зрости з нинішніх 12–15% до 30%, а за п’ять років — до 40%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У компанії пояснюють, що цей крок допоможе зменшити дефіцит квитків, який особливо відчутний у літній період. Для прикладу, лише за тиждень з 28 липня по 3 серпня на напрямку Київ–Львів при наявних 18,5 тис. місць щодня, кількість пошуків квитків склала 142,1 тис.
Серед планів — підвищення ефективності використання рухомого складу та закупівля по 100 нових вагонів щороку у 2026–2028 роках. Також "Укрзалізниця" планує розвивати регіональне сполучення, зокрема запустити електропоїзди на маршрутах Київ–Вінниця, Київ–Черкаси, Київ–Рівне–Луцьк та дизель-поїзди Львів–Ясіня, Львів–Чернівці, Хмельницький–Вінниця.
Водночас у компанії наголошують, що для реалізації цих проєктів потрібна державна підтримка, фінансування закупівлі 20 нових електропоїздів Hyundai та ремонт рухомого складу.
Дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік з обігу вийшли 1087 пасажирських вагонів, серед яких 28 знищені, 265 залишилися на окупованих територіях, а 794 досягли граничного терміну служби.
Станом на сьогодні парк пасажирських вагонів скоротився до 1488 одиниць, і ще понад сотня може вийти з експлуатації до кінця 2025–2026 років.
Попри виклики, у першому півріччі 2025 року пасажиропотік у далекому сполученні зріс на 1,2% — до 13,52 млн осіб.
Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку.
В компанії зазначають, що основне завдання пасажирського напрямку — розширення кількості місць. За умови достатнього фінансування з державного бюджету та інших джерел буде можливим регулярно закуповувати нові вагони та, у перспективі, поїзди "Інтерсіті"+, а також своєчасно ремонтувати і модернізувати вагони з граничним терміном експлуатації для забезпечення їхньої безпеки.