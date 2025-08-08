"Укрзалізниця" готується до реструктуризації боргу понад $1 млрд: оголошено тендер на міжнародного юридичного радника

АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу процесу реструктуризації зовнішнього боргу компанії обсягом понад 1 млрд доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на " Укрзалізницю".

Йдеться про зобов’язання, які виникли ще у 2012 році та згодом неодноразово рефінансувалися.

Ключове завдання — узгодження нових збалансованих умов погашення боргу, що дозволить компанії зберегти підтримку міжнародних фінансових партнерів та стабільно виконувати вантажні й пасажирські перевезення.

Реструктуризація відбуватиметься за нормами іноземного законодавства, переважно англійського права. Для цього потрібна юридична компанія з досвідом роботи на ринках боргового капіталу та реструктуризації у Великій Британії, США та інших ключових юрисдикціях.

Внутрішні юристи або локальні фірми не можуть самостійно забезпечити повноцінний супровід такого рівня складності.

Обсяг робіт радника включатиме:

підготовку юридичної документації;

захист інтересів УЗ під час переговорів;

юридичне структурування транзакції для зниження боргового навантаження та мінімізації ризиків.

Зазначається, що вартість послуг буде визначена на основі аналізу ринку та найнижчих пропозицій від провідних компаній, але остаточна ціна може знизитися під час аукціону в Prozorro. Оплата здійснюватиметься лише за фактично надані послуги, а частина винагороди залежатиме від успіху транзакції.

Реструктуризація боргу на понад $1 млрд — це близько 15% активів компанії, і її успішне проведення є критично важливим для уникнення ризику дефолту та збереження стабільної роботи залізничного транспорту.

Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P підвищило рейтинг "Укрзалізниця" до рівня ССС+, що є максимально можливим для воєнного стану. За даними S&P, підвищенню рейтингу сприяло завершення реструктуризації боргу в 894,9 млн доларів. Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами будо усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023-2024 роках скоротиться більш ніж на 90%.