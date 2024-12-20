Standard & Poor's знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "CC" через загрозу дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг акціонерного товариства "Укрзалізниця" (УЗ) до рівня "CC" з попереднього "CCC+".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Це сталося через пропозицію компанії відтермінувати виплати за двома випусками єврооблігацій, які мали бути здійснені в січні 2024 року, на рік. Прогноз рейтингу залишається "негативним".

Як зазначається в заяві S&P, зниження рейтингу обумовлене суттєвим ослабленням спроможності "Укрзалізниці" виконувати свої боргові зобов’язання.

"Ми бачимо істотне ослаблення здатності УЗ до погашення боргу і вважаємо, що дефолт за боргом УЗ практично визначено відповідно до нашої методології. В результаті ми знизили довгостроковий кредитний рейтинг емітента УЗ", - ідеться в повідомленні агентства.

Такий прогноз відображає думку агентства про те, що УЗ, можливо, планує реструктуризацію боргу в найближчі кілька тижнів, що на думку S&P є рівносильним дефолту.

Що означає рівень "CC"

Рівень "CC" у рейтинговій системі S&P вказує на надзвичайно високу ймовірність дефолту. Компанія, яка отримала цей рейтинг, стикається з серйозними фінансовими проблемами і може не виконати свої боргові зобов’язання в найближчій перспективі. Для порівняння, попередній рейтинг "CCC+" відображав високий ризик дефолту, але визнавав наявність шансів уникнути несплати боргів за умови сприятливих обставин.

Прогноз "негативний" свідчить про очікування S&P, що "Укрзалізниця" ймовірно проведе реструктуризацію боргу найближчим часом, що буде вважатися технічним дефолтом.

Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P підвищило рейтинг "Укрзалізниця" до рівня ССС+, що є максимально можливим для воєнного стану. За даними S&P, підвищенню рейтингу сприяло завершення реструктуризації боргу в 894,9 млн доларів. Завдяки цій угоді та іншим проєктам з міжнародними партнерами будо усунуто тиск на ліквідність компанії, а її договірні виплати заборгованості у 2023-2024 роках скоротиться більш ніж на 90%.