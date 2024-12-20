Standard & Poor's снизило рейтинг "Укрзализныци" до "CC" из-за угрозы дефолта

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило долгосрочный кредитный рейтинг акционерного общества "Укрзализныця" (УЗ) до уровня "CC" с предыдущего "CCC+".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Это произошло из-за предложения компании отсрочить выплаты по двум выпускам еврооблигаций, которые должны были быть осуществлены в январе 2024 года, в год. Прогноз рейтинга остается "негативным".

Как отмечается в заявлении S&P, снижение рейтинга обусловлено существенным ослаблением способности "Укрзализныци" выполнять свои долговые обязательства.

"Мы видим существенное ослабление способности УЗ к погашению долга и считаем, что дефолт по долгу УЗ практически определен в соответствии с нашей методологией. В результате мы снизили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента УЗ", — говорится в сообщении агентства.

Такой прогноз отражает мнение агентства о том, что УЗ, возможно, планирует реструктуризацию долга в ближайшие несколько недель, что по мнению S&P равносильно дефолту.

Что означает уровень "CC"

Уровень "CC" в рейтинговой системе S&P указывает на очень высокую вероятность дефолта. Компания, получившая этот рейтинг, сталкивается с серьезными финансовыми проблемами и может не выполнить свои долговые обязательства в ближайшей перспективе.

Для сравнения, предыдущий рейтинг "CCC+" отражал высокий риск дефолта, но признавал наличие шансов избежать неуплаты долгов при благоприятных обстоятельствах.

Прогноз "негативный" свидетельствует об ожиданиях S&P, что "Укрзализныця" вероятно проведет реструктуризацию долга в ближайшее время, что будет считаться техническим дефолтом.

Напомним, в апреле 2023 года S&P повысило рейтинг "Укрзализныця" до уровня ССС+, что максимально возможно для военного положения. По данным S&P, повышению рейтинга способствовало завершение реструктуризации долга в 894,9 млн долларов. Благодаря этому соглашению и другим проектам с международными партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023-2024 годах сократится более чем на 90%.