Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" готовится к реструктуризации долга более $1 млрд: объявлен тендер на международного юридического советника

реструктуризация
Укрзализныця готовится к реструктуризации долга / Depositphotos

АО "Укрзализныця" объявила тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения процесса реструктуризации внешнего долга компании в объеме более 1 млрд долларов США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Речь идет об обязательствах, которые возникли еще в 2012 году и неоднократно рефинансировались.

Ключевая задача – согласование новых сбалансированных условий погашения долга, что позволит компании сохранить поддержку международных финансовых партнеров и стабильно выполнять грузовые и пассажирские перевозки.

Реструктуризация будет производиться по нормам иностранного законодательства, преимущественно английского права. Для этого необходима юридическая компания с опытом работы на рынках долгового капитала и реструктуризации в Великобритании, США и других ключевых юрисдикциях.

Внутренние юристы либо локальные компании не могут без помощи других обеспечить полноценное сопровождение такового уровня трудности.

Объем работ советника будет включать:

  • подготовку юридической документации;
  • защита интересов УЗ в ходе переговоров;
  • юридическое структурирование транзакции по снижению долговой нагрузки и минимизации рисков.

Стоимость услуг будет определена на основе анализа рынка и самых низких предложений от ведущих компаний, но окончательная цена может снизиться во время аукциона в Prozorro. Оплата будет производиться только за фактически предоставленные услуги, а часть вознаграждения будет зависеть от успеха транзакции.

Реструктуризация долга более чем на $1 млрд — это около 15% активов компании, и ее успешное проведение является критически важным во избежание риска дефолта и сохранения стабильной работы железнодорожного транспорта.

Напомним, в апреле 2023 года S&P   повысило рейтинг "Укрзализныця" до уровня ССС+, что максимально возможно   для военного положения. По данным S&P, повышению рейтинга способствовало завершение реструктуризации долга в 894,9 млн долларов. Благодаря этому соглашению и другим проектам с международными партнерами было устранено давление на ликвидность компании, а ее договорные выплаты задолженности в 2023-2024 годах сократится более чем на 90%.

Автор:
Татьяна Гойденко