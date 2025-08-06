Менше вагонів, більше пасажирів: "Укрзалізниця" розповіла про ситуацію з квитками

У серпні попит на квитки “Укрзалізниці” досягає рекордів — на деякі маршрути припадає 4–5 запитів на одне місце. Вагони вибувають швидше, ніж їх вдається оновлювати, а частину знищили обстріли. Водночас перевезення зростають, і за стабільного фінансування компанія планує збільшити кількість місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Чому не можна купити квиток на поїзд?

У серпні "Укрзалізниця" працює в найінтенсивніший період залізничних перевезень.

Компанія розуміє розчарування пасажирів, які не можуть вчасно придбати квитки через високу конкуренцію. Для прозорості "Укрзалізниця" починає регулярно щотижня публікувати статистику пасажирських перевезень.

Основна причина дефіциту квитків — скорочення кількості вагонів у парку, яке відбувається швидше, ніж їхнє оновлення або закупівля нових. Станом на 3 серпня в поїздах далекого сполучення курсує 1488 вагонів.

Минулого року через обстріли було втрачено 3 вагони, ще 6 списано через граничний вік експлуатації, а 95 вагонів потребують дороговартісного ремонту. Незважаючи на це, "Укрзалізниця" завдяки ефективнішому використанню парку перевозить більше пасажирів, ніж раніше, наголошують в пресслужбі.

В компанії зазначають, що основне завдання пасажирського напрямку — розширення кількості місць. За умови достатнього фінансування з державного бюджету та інших джерел буде можливим регулярно закуповувати нові вагони та, у перспективі, поїзди "Інтерсіті"+, а також своєчасно ремонтувати і модернізувати вагони з граничним терміном експлуатації для забезпечення їхньої безпеки.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.