Меньше вагонов, больше пассажиров: "Укрзализныця" рассказала о ситуации с билетами

В августе спрос на билеты "Укрзализныци" достигает рекордов — на некоторые маршруты приходится 4-5 запросов на одно место. Вагоны выбывают быстрее, чем их удается обновлять, а часть уничтожили обстрелы. В то же время перевозки растут, и при стабильном финансировании компания планирует увеличить количество мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Почему нельзя купить билет на поезд?

В августе "Укрзализныця" работает в самый интенсивный период железнодорожных перевозок.

Компания понимает разочарование пассажиров, которые не могут вовремя приобрести билеты из-за высокой конкуренции. Для прозрачности "Укрзализныця" начинает регулярно еженедельно публиковать статистику пассажирских перевозок.

Основная причина дефицита билетов — сокращение количества вагонов в парке, которое происходит быстрее, чем их обновление или закупка новых. По состоянию на 3 августа в поездах дальнего сообщения курсирует 1488 вагонов.

В прошлом году из-за обстрелов было потеряно 3 вагона, еще 6 списано из-за предельного возраста эксплуатации, а 95 вагонов нуждаются в дорогостоящем ремонте. Несмотря на это, "Укрзализныця" благодаря более эффективному использованию парка перевозит больше пассажиров, чем раньше, отмечают в пресс-службе.

В компании отмечают, что основная задача пассажирского направления – расширение количества мест. При достаточном финансировании из государственного бюджета и других источников будет возможно регулярно закупать новые вагоны и, в перспективе, поезда "Интерсити"+, а также своевременно ремонтировать и модернизировать вагоны с предельным сроком эксплуатации для обеспечения их безопасности.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. "Укрзализныця" предоставила официальные разъяснения по поводу причин ситуации и дала несколько полезных советов.