"Укрзализныця" планирует увеличить долю дневных скоростных поездов на треть
АО "Укрзализныця" намерено существенно расширить дневное скоростное сообщение. Как сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, за три года доля таких перевозок должна вырасти с нынешних 12-15% до 30%, а за пять лет — до 40%.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В компании объясняют, что этот шаг поможет снизить дефицит билетов, который особенно ощутим в летний период. Например, только за неделю с 28 июля по 3 августа на направлении Киев-Львов при имеющихся 18,5 тыс. мест ежедневно, количество поисков билетов составило 142,1 тыс.
Среди планов – повышение эффективности использования подвижного состава и закупка по 100 новых вагонов ежегодно в 2026–2028 годах. Также "Укрзализныця" планирует развивать региональное сообщение, в частности запустить электропоезда на маршрутах Киев-Винница, Киев-Черкассы, Киев-Ровно-Луцк и дизель-поезда Львов-Ясиня, Львов-Черновцы, Хмельницкий-Винница.
В то же время, в компании отмечают, что для реализации этих проектов нужна государственная поддержка, финансирование закупки 20 новых электропоездов Hyundai и ремонт подвижного состава.
Дефицит мест вызван, в частности, потерей вагонов: с 2019 по 2024 год из обращения вышли 1087 пассажирских вагонов, среди которых 28 уничтожены, 265 остались на оккупированных территориях, а 794 достигли предельного срока службы.
На сегодняшний день парк пассажирских вагонов сократился до 1488 единиц, и еще более сотни может выйти из эксплуатации до конца 2025-2026 годов.
Несмотря на вызовы, в первом полугодии 2025 пассажиропоток в далеком сообщении вырос на 1,2% — до 13,52 млн человек.
Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.
В компании отмечают, что основная задача пассажирского направления – расширение количества мест. При достаточном финансировании из государственного бюджета и других источников будет возможно регулярно закупать новые вагоны и, в перспективе, поезда "Интерсити+", а также своевременно ремонтировать и модернизировать вагоны с предельным сроком эксплуатации для обеспечения их безопасности.