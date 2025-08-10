Запланована подія 2

"Укрзализныця" планирует увеличить долю дневных скоростных поездов на треть

Укрзализныця
УЗ увеличит долю дневных скоростных поездов до 30% / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" намерено существенно расширить дневное скоростное сообщение. Как сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, за три года доля таких перевозок должна вырасти с нынешних 12-15% до 30%, а за пять лет — до 40%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В компании объясняют, что этот шаг поможет снизить дефицит билетов, который особенно ощутим в летний период. Например, только за неделю с 28 июля по 3 августа на направлении Киев-Львов при имеющихся 18,5 тыс. мест ежедневно, количество поисков билетов составило 142,1 тыс.

Среди планов – повышение эффективности использования подвижного состава и закупка по 100 новых вагонов ежегодно в 2026–2028 годах. Также "Укрзализныця" планирует развивать региональное сообщение, в частности запустить электропоезда на маршрутах Киев-Винница, Киев-Черкассы, Киев-Ровно-Луцк и дизель-поезда Львов-Ясиня, Львов-Черновцы, Хмельницкий-Винница.

В то же время, в компании отмечают, что для реализации этих проектов нужна государственная поддержка, финансирование закупки 20 новых электропоездов Hyundai и ремонт подвижного состава.

Дефицит мест вызван, в частности, потерей вагонов: с 2019 по 2024 год из обращения вышли 1087 пассажирских вагонов, среди которых 28 уничтожены, 265 остались на оккупированных территориях, а 794 достигли предельного срока службы.

На сегодняшний день парк пассажирских вагонов сократился до 1488 единиц, и еще более сотни может выйти из эксплуатации до конца 2025-2026 годов.

Несмотря на вызовы, в первом полугодии 2025 пассажиропоток в далеком сообщении вырос на 1,2% — до 13,52 млн человек.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.

В компании отмечают, что основная задача пассажирского направления – расширение количества мест. При достаточном финансировании из государственного бюджета и других источников будет возможно регулярно закупать новые вагоны и, в перспективе, поезда "Интерсити+", а также своевременно ремонтировать и модернизировать вагоны с предельным сроком эксплуатации для обеспечения их безопасности.

Автор:
Татьяна Гойденко