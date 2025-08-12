"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Одесса на август: какой график движения

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №265/266 Киев-Одесса на вторую половину августа. Это решение позволит увеличить количество мест для пассажиров, планирующих путешествие в Одессу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Расписание поезда № 265/266:

Из Киева: будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 08:40 , прибытие в Одессу в 18:08 .

будет отправляться в , прибытие в Одессу в . Из Одессы: будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 11:27, прибытие в Киев в 20:20 .

Дополнительный поезд состоит из купейных вагонов с местами для сидения .

Билеты доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте booking.uz.gov.ua, а также в кассах вокзалов.

Напомним, в августе 2025 года "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы из Львова в Ворохту, чтобы больше желающих смогли посетить Карпаты в разгар летнего сезона.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении.