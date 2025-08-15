Через спеку на Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда Запоріжжя — Солотвино

На Закарпатті сталася надзвичайна ситуація: три вагони пасажирського поїзда №39/40, що прямував із Запоріжжя до Солотвино, зійшли з рейок. За попередніми даними, причиною міг стати "викид" колії через аномальну спеку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За даними перевізника, внаслідок інциденту ніхто з пасажирів чи працівників поїзної бригади не постраждав.

"Укрзалізниця" вже працює над відновленням руху та розробляє альтернативні маршрути для пасажирів. Зокрема, приміський поїзд №6581 Королево — Батьово обмежили до станції "Виноградів". Пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ просять очікувати повідомлення про об'їзний маршрут.

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", — заявили у пресслужбі та запевнили, що всіх пасажирів доставлять до місця призначення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд зі Львова до Ворохти через високий попит на цьому напрямку.