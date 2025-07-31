В результате российской атаки на Киев повреждения получила железнодорожная инфраструктура: что известно

В связи с ночными вражескими обстрелами столицы 31 июля повреждение железнодорожной инфраструктуры в одном из районов города. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами. "Укрзализныця предупредила о возможных изменениях в движении поездов Kyiv City Express.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

"Работники и пассажиры не пострадали. Все причастные службы уже работают на месте: восстановление полноценного движения по участку ожидаем уже около 9 утра", — сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что поезда дальнего сообщения движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский. Железнодорожники работают, чтобы как можно скорее вернуться к обычному графику.

Напомним, сегодня, 31 июля, ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Погиб один человек, количество пострадавших растет.