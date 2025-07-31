Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура: що відомо

У звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці у ніч проти 31 липня є пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. "Укрзалізниця попередила про можливі зміни руху поїздів Kyiv City Express.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Працівники та пасажири не постраждали. Всі причетні служби вже працюють на місці: відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку", — інформують в "Укрзалізниці". Чи вдалося його відновити в цей час, на момент публікації матеріалу не повідомлялося.

Зазначається, що поїзди далекого сполучення наразі рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від "Святошина" до станції "Київ-Пасажирський". Залізничники працюють, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Загинула одна людина, кількість постраждалих зростає.