Армия РФ нанесла удар по парку поездов "Интерсити+": в Винницкой области обесточена железнодорожная инфраструктура
Ночью 28 августа во время атаки российские войска нанесли удар по парку поездов Интерсити+ — один поезд существенно поврежден. Из-за атаки россиян в Винницкой области есть обесточивание железнодорожной инфраструктуры. Ряд поездов будет курсировать с задержками.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".
Поезд существенно поврежден
Отмечается, что этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.
Сообщается, что возгорание на объекте удалось ликвидировать, но один поезд был существенно поврежден.
Работники не пострадали, ведь раньше времени находились в укрытиях
В "Укрзализныце" заверили, что делают все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы.
"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав", - подчеркивают в УЗ.
В Винницкой области из-за атаки РФ обесточена железнодорожная инфраструктура
Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине Винницкой области, ряд поездов еще следует измененному маршруту с задержками, сообщила " Укрзализныця".
Это будет касаться рейсов:
- №87 Запорожье – Ковель;
- №139 Киев – Каменец-Подольский;
- №77 Одесса – Ковель;
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №47 Запорожье – Мукачево;
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №92 Львов – Киев;
- №52 Львов – Киев.
Некоторые из них будут направляться в объезд поврежденных участков. Те поезда, которые уже находятся на них, будут ехать под резервными тепловозами.
Напомним, из-за ночного российского обстрела в ночь на 21 августа повреждена контактная сеть на Житомирщине, что привело к задержке движения поездов.