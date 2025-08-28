Армия РФ нанесла удар по парку поездов "Интерсити+": в Винницкой области обесточена железнодорожная инфраструктура

Ночью 28 августа во время атаки российские войска нанесли удар по парку поездов Интерсити+ — один поезд существенно поврежден. Из-за атаки россиян в Винницкой области есть обесточивание железнодорожной инфраструктуры. Ряд поездов будет курсировать с задержками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".

Поезд существенно поврежден

Отмечается, что этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Сообщается, что возгорание на объекте удалось ликвидировать, но один поезд был существенно поврежден.

Работники не пострадали, ведь раньше времени находились в укрытиях

В "Укрзализныце" заверили, что делают все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав", - подчеркивают в УЗ.

В Винницкой области из-за атаки РФ обесточена железнодорожная инфраструктура

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине Винницкой области, ряд поездов еще следует измененному маршруту с задержками, сообщила " Укрзализныця".

Это будет касаться рейсов:

№87 Запорожье – Ковель;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№77 Одесса – Ковель;

№3 Запорожье – Ужгород;

№47 Запорожье – Мукачево;

№32 Перемышль – Запорожье;

№92 Львов – Киев;

№52 Львов – Киев.

Некоторые из них будут направляться в объезд поврежденных участков. Те поезда, которые уже находятся на них, будут ехать под резервными тепловозами.

Напомним, из-за ночного российского обстрела в ночь на 21 августа повреждена контактная сеть на Житомирщине, что привело к задержке движения поездов.