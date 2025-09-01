- Категорія
В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів перевезли протягом літа
З червня по серпень “Укрзалізниця” перевезла 8,07 мільйона пасажирів — проти 7,94 мільйона за той же період у минулому році.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Там зауважили, що піковий сезон літніх перевезень добігає свого закінчення.
Упродовж літніх місяців “Укрзалізниця” перевезла 8,07 мільйонів пасажирів,найбільше у серпні - 2 845 575 осіб.
Кількість перевезених військовослужбовців та членів їх родин через спецрезерв, доступний в "Армія+" та на сервісному сайті "Укрзалізниці" досягла 130 600 осіб — вдвічі більше, ніж минулого року.
Крім цього, УЗ перевезла більше дитячих груп — діти з батьками та супроводжуючими подорожували на відпочинок до гір, на відновлення і влітку 2025-го їх було 328 700 — проти 205 700 минулого року.
В УЗ наголошують, що попри критичний дефіцит вагонів, стрибок попиту під час пікового літнього сезону, компанії вдалось призначити додаткові поїзди за рахунок зменшення часу простою вагонів у депо, щоб додати місць пасажирам і забезпечити якомога більшу кількість подорожей.
"Продовжуємо працювати і робитимемо все можливе, щоб подорожі залізницею були для наших пасажирів комфортними вже у новому сезоні", - підкреслюють в УЗ.
Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.
