"Укрзалізниця" отримала шість нових пасажирських вагонів: на якому маршруті курсуватимуть

"Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які вже включені до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила "Укрзалізниця".

"Завжди вдячні нашим партнерам за те, що вони чутливо реагують на наші прохання та докладають максимум зусиль, щоб постачати нові вагони навіть із випередженням графіку. Адже сьогодні кожен вагон на рахунку — це додаткова можливість перевезти більше пасажирів", - йдеться в повідомленні компанії.

Там наголошують, що саме зараз навіть найменше прискорення термінів виходу вагонів із заводу має ключове значення — особливо на тлі втрати одного поїзда Інтерсіті+ через пошкодження ворожим дроном.

Зазначається, що щойно отримані 6 нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу вже включені до складу поїзда №203/204 Київ — Івано-Франківськ.

Повідомляється, що нові вагони 28 серпня вже вирушили у рейс.

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів

"Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з українським виробником — Крюківським вагонобудівним заводом.

Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років, включаючи їх сертифікацію.

Це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю - 44 людини в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

В кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи дітей.