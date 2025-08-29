"Укрзализныця" получила шесть новых пассажирских вагонов: на каком маршруте будут курсировать

"Укрзализныця" получила шесть новых вагонов от Крюковского вагоностроительного завода, которые уже включены в состав поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".

"Всегда благодарны нашим партнерам за то, что они чувствительно реагируют на наши просьбы и прилагают максимум усилий, чтобы поставлять новые вагоны даже с опережением графика. Ведь сегодня каждый вагон на счету - это дополнительная возможность перевезти больше пассажиров", - говорится в сообщении компании.

Там отмечают, что именно сейчас даже малейшее ускорение сроков выхода вагонов с завода имеет ключевое значение — особенно на фоне потери одного поезда Интерсити+ из-за повреждения вражеской дроном.

Отмечается, что полученные 6 новых вагонов от Крюковского вагоностроительного завода уже включены в состав поезда №203/204 Киев — Ивано-Франковск.

Сообщается, что новые вагоны 28 августа отправились в рейс.

"Укрзализныця" получит 100 новых вагонов

"Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с украинским производителем - Крюковским вагоностроительным заводом.

Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет, включая их сертификацию.

Это вагоны нового поколения с удлиненным на 80% сроком службы, повышенным уровнем комфорта, современными системами управления и большей пассажировместимостью – 44 человека в одном купейном вагоне (+10% до максимума в стандартных вагонах).

В конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы детей.