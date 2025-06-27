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"Укрзализныця" получила очередную партию новых пассажирских вагонов: куда поедут первые пассажиры

вагон
"Укрзализныця" получила новые вагоны. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Уже с 28 июня они будут везти на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Новые плацкарты имеют привычную конфигурацию мест, но с рядом нововведений для комфорта и безопасности пассажиров, в частности в каждом вагоне :

  • более удобные полочки;
  • освещение нового поколения;
  • полноценные места для сидения на второй полочке;
  • манеж для младенцев;
  • пеленальный столик.
Фото 2 — "Укрзализныця" получила очередную партию новых пассажирских вагонов: куда поедут первые пассажиры

Всего компания уже получила 48 из 66 вагонов в рамках госзаказа 2023 года.

Напомним, в начале мая "Укрзализныця" пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый.

Автор:
Татьяна Ковальчук