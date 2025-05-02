"Укрзализныця" получила новые плацкартные вагоны: какие удобства получат пассажиры (ФОТО)

" Укрзализныця " пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Они построены Крюковским вагоностроительным заводом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Новые вагоны уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

Они имеют привычную конфигурацию мест, но с рядом новшеств для комфорта и безопасности пассажиров:

полочки получили мягкие боковые спинки;

конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку;

мини-перегородки обеспечивают несколько большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкарт.

Кроме того, под нижними полками теперь отведено место для хранения негабаритной ручной клади (военных рюкзаков или чемоданов). Разница между нижней и верхней полками сглажена за счет сверху раскладных индивидуальных столиков и отведенного места для сидения.

Также интерьер вагонов стал заметно светлее за счет новой обивки и управляемого освещения салона.

Для навигации людей с нарушениями зрения внедрили контрастную маркировку, выделяющую ручки, перила и другие элементы взаимодействия в вагоне. Есть навигация шрифтом Брайля, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью.

Во всех вагонах у каждого места есть розетки с USB и Type-С, 3-режимные индивидуальные светильники, кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленающие столики.

Плацкартные вагоны уже сейчас имеют индекс удовлетворенности пассажиров (NPS) на уровне 81%. Более того, новые вагоны будут наиболее востребованы в социальных направлениях, для путешествий организованных детских групп, спортивных команд и среди военнослужащих. Они позволят сделать опыт поездок для этих категорий пассажиров максимально комфортным.

В компании заявили, что планируют капитально отремонтировать 59 вагонов в 2025 году, из которых 37 будут плацкартными.

Напомним, "Укрзализныця" получила 23 электростанции резервного питания, которые помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение критической железнодорожной инфраструктуры.