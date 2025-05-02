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"Укрзалізниця" отримала нові плацкартні вагони: які зручності отримають пасажири (ФОТО)

плацкартний вагон
"Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад новими плацкартними вагонами. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Вони побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Вагони — чергова партія з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Нові вагони вже цими вихідними поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ.

Вони мають звичну конфігурацію місць, але з низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажирів:

  • полички отримали м'які бокові спинки; 
  • конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю; 
  • міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

Крім того, під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі (військових рюкзаків або туристичних валіз). Різниця між нижньою та верхньою полицями згладжено за рахунок наявності зверху розкладних індивідуальних столиків та відведеного місця для сидіння.

Фото 2 — "Укрзалізниця" отримала нові плацкартні вагони: які зручності отримають пасажири (ФОТО)

Також інтер'єр вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки і керованого освітлення салону.

Для навігації людей з порушеннями зору впровадили контрастне маркування, яке виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні. Є навігація шрифтом Брайля, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком.

В усіх вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, 3-режимні індивідуальні світильники, кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики.

Фото 3 — "Укрзалізниця" отримала нові плацкартні вагони: які зручності отримають пасажири (ФОТО)

Плацкартні вагони вже зараз мають індекс задоволеності пасажирів (NPS) на рівні 81%. Більше того, нові вагони будуть найбільш затребувані на соціальних напрямках, для подорожей організованих дитячих груп, спортивних команд та серед військовослужбовців. Вони дозволять зробити досвід поїздок саме для цих категорій пасажирів максимально комфортним.

У компанії заявили, що планують капітально відремонтувати 59 вагонів у 2025 році, з яких 37 будуть саме плацкартними.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" отримала 23 електростанції резервного живлення, які допоможуть забезпечити безперебійне електропостачання критичної залізничної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук