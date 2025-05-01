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"Укрзалізниця" отримала 23 електростанції резервного живлення від Нідерландів та Швейцарії

генератори
Укрзалізниця отримала 23 генератори від Нідерландів та Швейцарії / Міністерство енергетики

"Укрзалізниця" отримала 23 електростанції резервного живлення, які допоможуть забезпечити безперебійне електропостачання критичної залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики. 

Поставка була здійснена за координації Міністерства енергетики України в межах реалізації міжнародного проєкту підтримки енергетичної стабільності.

Обладнання надано Міністерством економіки та клімату Нідерландів, а також одним із донорів зі Швейцарії. Ці електростанції дозволять залізничній галузі працювати без збоїв навіть у разі пошкодження основного енергопостачання, що особливо важливо в умовах постійної загрози з боку Російської Федерації.

З початку повномасштабної війни Україна отримала від Нідерландів 211 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 2905 тонн, а від Швейцарії — 59 вантажів вагою 651 тонна.

Усього з березня 2022 року в Україну прибуло 1770 гуманітарних енергетичних вантажів із 38 країн світу. Загальна вага допомоги перевищує 22,85 тисячі тонн.

Міністерство енергетики України подякувало міжнародним партнерам за стійку підтримку та внесок у зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах війни.

Додамо, станом на кінець квітня завдяки міжнародним партнерам 146 компаній енергетичного сектору отримали необхідну допомогу. Також, Фонд підтримки енергетики України має на рахунку близько 1,2 млрд євро донорських коштів.

Автор:
Тетяна Гойденко