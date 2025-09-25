Армия РФ обстреляла железную дорогу в двух областях: пассажирам пришлось идти в укрытие, ряд поездов задерживается

В результате российских ударов по Николаевской и Кировоградской областях были обесточены отдельные участки железной дороги. Движение ряда поездов задерживается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за обстрелов Николаевщины да Кировоградщины всем пассажирам и бригадам поездов Одесса – Днепр/Кривой Рог и Одесса – Харьков пришлось прятаться в укрытиях.

Через обесточенные участки должны были пройти поезда Запорожье - Одесса и Киев - Одесса.

"Укрзализныця" направила резервные тепловозы на все обесточенные участки, однако из-за этого указанные поезда будут двигаться с опозданием.

В настоящее время проводится оценка повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в результате российского удара повреждены жилые дома, а от электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта.

Армия РФ также атаковала Винницкую область. Как сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, из-за вражеской атаки получили повреждения объекты критической инфраструктуры, из-за чего также остановилось движение поездов, а у отдельных потребителей исчез свет.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ было повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской и Черкасской областях. Из-за обесточивания задерживались более 40 поездов как международного, так и местного назначения.

А ночью 23 сентября российские войска снова атаковали дронами. железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области