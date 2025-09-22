- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" сообщает о временных изменениях движения поездов на Прикарпатье: что известно
"Укрзализныця" сообщает о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами. Работы проводятся в межсезонье, обеспечивающие безопасность и комфорт пассажирских перевозок.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
О ремонтных работах и графике движения
В пресс-службе отмечают, что в межсезонье железнодорожники традиционно проводят плановые ремонтные работы для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. С 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет производиться ремонт пути и близлежащей железнодорожной инфраструктуры. В этот период возможны временные изменения маршрутов и расписания ряда поездов, о чем пассажирам советуют учитывать при планировании путешествий.
Ограничение маршрутов:
- №233/234 Киев – Рахов: будет курсировать только до станции Ворохта до 13.10.
- № 143/144 Сумы – Рахов: будет курсировать только до станции Ворохта до 15.10.
Дополнительные изменения № 233/234 Киев – Ворохта:
- Не будет курсировать из Киева: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- Не будет курсировать из Ворохты: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
Беспересадочные вагоны не будут курсировать:
- Чернигов – Рахов: 29.09 – 17.10.
- Ковель – Рахов: 29.09 – 15.10.
Поезда, которые будут курсировать только во Львов:
- № 143/144 Сумы – Ворохта (Рахов): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- №209/210 Николаев – Ивано-Франковск: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
Поезда, которые будут курсировать только в Ворохту (28.09 – 12.10):
- №57/58 Киев – Ясиня.
- № 257/258 Кропивницкий – Ясиня.
- № 55/56 Киев – Рахов.
- №15/16 Харьков – Ясиня.
- № 108/107 Кривой Рог – Ясиня.
Поезда, которые будут курсировать только в Ивано-Франковск (28.09 – 12.10):
- №6/5 Запорожье – Ясиня.
- № 33/34 Кривой Рог – Ясиня.
Ограниченный маршрут поезда № 95/96 Киев – Рахов:
- В Ворохту из Киева: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.
- Из Ворохты: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
- В Ивано-Франковск из Киева: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
- Из Ивано-Франковска: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.
Поезд №26/25 Одесса – Ясиня: будет курсировать по маршруту Одесса – Черновцы (28.09 – 12.10).
Поезда, которые не будут курсировать в определенные даты:
- № 61/62 Днепр – Ивано-Франковск: 22, 23, 24, 29, 30.09 и 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (в обратном направлении соответственно).
- № 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев: 23, 24, 25, 30.09 и 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.
Изменения маршрутов через Стрый (вместо Ходорова):
-
№ 142/141 Чернигов – Ивано-Франковск
- Из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- Из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
- Из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- Из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
-
№ 228/227 Краматорск – Ивано-Франковск
- Из Краматорска: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10.
- Из Ивано-Франковска: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.
- Из Краматорска: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10.
- Из Ивано-Франковска: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.
В "Укрзализныце" подчеркнули, что безопасность движения остается главным приоритетом, поэтому железнодорожники проводят плановые ремонтные работы, даже если это временно создает неудобства для пассажиров. В то же время, пассажирам советуют заранее планировать свои путешествия с учетом временных изменений в расписании.
Кроме того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, "Укрзализныця" назначает курсирование трех дополнительных поездов, которые соединят сообщением Киев и Одессу со Львовом.