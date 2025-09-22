"Укрзализныця" сообщает о временных изменениях движения поездов на Прикарпатье: что известно

"Укрзализныця" сообщает о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами. Работы проводятся в межсезонье, обеспечивающие безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

О ремонтных работах и графике движения

В пресс-службе отмечают, что в межсезонье железнодорожники традиционно проводят плановые ремонтные работы для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. С 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет производиться ремонт пути и близлежащей железнодорожной инфраструктуры. В этот период возможны временные изменения маршрутов и расписания ряда поездов, о чем пассажирам советуют учитывать при планировании путешествий.

Ограничение маршрутов:

№233/234 Киев – Рахов: будет курсировать только до станции Ворохта до 13.10.

№ 143/144 Сумы – Рахов: будет курсировать только до станции Ворохта до 15.10.

Дополнительные изменения № 233/234 Киев – Ворохта:

Не будет курсировать из Киева: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Не будет курсировать из Ворохты: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Беспересадочные вагоны не будут курсировать:

Чернигов – Рахов: 29.09 – 17.10.

Ковель – Рахов: 29.09 – 15.10.

Поезда, которые будут курсировать только во Львов:

№ 143/144 Сумы – Ворохта (Рахов): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

№209/210 Николаев – Ивано-Франковск: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Поезда, которые будут курсировать только в Ворохту (28.09 – 12.10):

№57/58 Киев – Ясиня.

№ 257/258 Кропивницкий – Ясиня.

№ 55/56 Киев – Рахов.

№15/16 Харьков – Ясиня.

№ 108/107 Кривой Рог – Ясиня.

Поезда, которые будут курсировать только в Ивано-Франковск (28.09 – 12.10):

№6/5 Запорожье – Ясиня.

№ 33/34 Кривой Рог – Ясиня.

Ограниченный маршрут поезда № 95/96 Киев – Рахов:

В Ворохту из Киева: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Из Ворохты: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

В Ивано-Франковск из Киева: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

Из Ивано-Франковска: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Поезд №26/25 Одесса – Ясиня: будет курсировать по маршруту Одесса – Черновцы (28.09 – 12.10).

Поезда, которые не будут курсировать в определенные даты:

№ 61/62 Днепр – Ивано-Франковск: 22, 23, 24, 29, 30.09 и 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (в обратном направлении соответственно).

№ 751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев: 23, 24, 25, 30.09 и 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

Изменения маршрутов через Стрый (вместо Ходорова):

№ 142/141 Чернигов – Ивано-Франковск Из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10. Из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Из Чернигова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Из Ивано-Франковска: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

№ 228/227 Краматорск – Ивано-Франковск Из Краматорска: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10. Из Ивано-Франковска: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.

Из Краматорска: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10.

Из Ивано-Франковска: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что безопасность движения остается главным приоритетом, поэтому железнодорожники проводят плановые ремонтные работы, даже если это временно создает неудобства для пассажиров. В то же время, пассажирам советуют заранее планировать свои путешествия с учетом временных изменений в расписании.

Кроме того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, "Укрзализныця" назначает курсирование трех дополнительных поездов, которые соединят сообщением Киев и Одессу со Львовом.