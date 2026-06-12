План на €3,3 млрд: Национальное учреждение развития представило пятилетнюю стратегию финансирования

Национальное учреждение развития (НУР) представило стратегию на 2026-2030 годы, которая предусматривает привлечение в украинскую экономику €3,3 млрд дополнительного финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Для достижения этой цели организация привлечет €1,3 млрд. от международных финансовых учреждений и доноров.

"При текущем уровне капитала НУР может предоставить, ориентировочно, еще до 0,5 млрд грн гарантий. Ориентировочно, 1 гривна дополнительного капитала позволяет предоставить 4 грн гарантий" , - отметил член наблюдательного совета НУР, советник министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Основными направлениями утвержденной стратегии являются:

расширение доступа микро-, малого и среднего предпринимательства к финансированию;

поддержка экономического обновления и регионального развития;

интеграция в Европейский союз;

обновление долговых, гарантийных, консалтинговых и инвестиционных инструментов учреждения.

Для повышения эффективности распределения ресурсов НУР обновит методологию оценки влияния программ. Учреждение будет ориентироваться на международные практики Всемирного банка, ПРООН и KfW. Планируется расширение партнерской сети за счет привлечения небанковских финансовых учреждений, кредитных союзов и организаций микрофинансирования. Создаются новые каналы дистрибуции для консалтинговых продуктов, венчурного и акционерного капитала.

Процесс трансформации учреждения рассчитан на три этапа:

в 2026-2027 годах состоится формирование сильного и автономного учреждения;

в 2028-2029 годах запланировано прохождение оценки соответствия критериям ЕС EU Pillar Assessment для получения прямого доступа к европейскому финансированию;

с 2030 года НПР должно выйти на международные рынки капитала для привлечения частных инвестиций.

Напомним, в феврале в Украине завершилась масштабная институциональная реформа: Фонд развития предпринимательства официально трансформирован в Национальное учреждение развития (НУР).