Новая программа поддержки: ЕБРР и ЕС предоставляют €135 млн для финансирования украинского бизнеса

Украинские стартапы и малые предприятия получат дополнительную финансовую и техническую поддержку благодаря новой программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕС на €135 миллионов. Проект содержит инструменты распределения рисков для сложных инвестиционных операций и предусматривает расширение бизнес-акселератора Star Venture.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Инвестиционная рамка ЕС для Украины поддерживает эту программу и выделяет €46 миллионов финансирования, включая €41 миллион гарантий и около €5 миллионов технической помощи. Инициатива объединяет инструменты распределения рисков и целенаправленную поддержку для обеспечения долгосрочной стабильности, создания рабочих мест и устойчивого роста частного сектора.

В целом программа мобилизует по меньшей мере €135 миллионов финансирования для украинских компаний, обеспечит реализацию минимум 15 инвестиционных проектов и поможет 34 стартапам через предоставление консультационных услуг.

Программа возобновления малого и среднего бизнеса в Украине состоит из двух компонентов:

первый — поддержка малых, средних компаний и предприятий со средней капитализацией через механизм распределения рисков ЕБРР, который реализуется через банки-партнеры;

второй – расширение программы ЕБРР Star Venture в Украине для поддержки стартапов с высоким потенциалом и укрепления инновационной экосистемы.

Выделенные €41 миллион гарантий обеспечат покрытие риска первоочередного ущерба на равных условиях для ЕБРР и украинских финансовых учреждений. Это придаст банку и местным партнерам дополнительную уверенность в кредитовании более сложных проектов, включая операции с ограниченным обеспечением, недостаточным капиталом спонсоров или те, на которые повлияла неопределенность военного времени.

Направление Star Venture обеспечит специализированную консультационную поддержку выбранным стартапам, местным акселераторам и венчурным фирмам, что поможет компаниям на ранних стадиях развития покрыть операционные расходы и улучшит способность привлекать коммерческие инвестиции.

Напомним, ЕС и ЕБРР расширяют программу кредитования украинского бизнеса на 2 миллиарда евро.