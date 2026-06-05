ЕС и ЕБРР расширяют программу кредитования украинского бизнеса на 2 миллиарда евро: какие условия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз расширяют финансовую поддержку украинских предприятий. Совместная инициатива направлена на обеспечение микро-, малых, средних и крупных компаний доступа к капиталу в условиях полномасштабной войны. Новый пакет помощи на 2 млрд евро поддержит 3000 украинских предприятий и сохранит 180 000 рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

После успешного внедрения первого этапа программы восстановления финансовой инклюзии на фоне высокого рыночного спроса, ЕС предоставляет дополнительные 200 миллионов евро гарантий, 105 миллионов евро грантов и 10 миллионов евро технической помощи через свою Инвестиционную рамочную программу для Украины.

Ожидается, что новый пакет разблокирует 2 миллиарда евро нового кредитования через партнерские финансовые учреждения ЕБРР в Украине. Он позволит поддержать не менее 3000 малых и средних предприятий и сохранить около 180 000 рабочих мест.

Привлечение средств повысит уровень устойчивости частного сектора за счет распределения рисков между финансовыми институтами и европейскими донорами. Сейчас украинский бизнес работает в условиях роста стоимости финансирования, логистических сбоев и разрушения материально-технической базы. Для решения этих проблем гранты ЕС будут покрывать от 10 до 30% допустимых инвестиционных расходов компаний на приобретение высокопроизводительных и зеленых технологий.

По крайней мере, 50% от общего объема грантовых средств будут направлены приоритетным категориям бизнеса:

предприятиям, чьи активы или территории деятельности пострадали от войны;

компаниям, которыми управляют ветераны;

бизнеса, обеспечивающего реинтеграцию внутриперемещенных лиц и лиц с инвалидностью;

микробизнеса и стартапам;

мелким фермерам;

предприятиям под руководством женщин и молодежи.

Дополнительно программа профинансирует возобновление украинского страхового рынка с акцентом на страхование военных рисков, включая предоставление соответствующих субсидий МСП. Также в частных банках начнется расширенное тестирование механизма повышения безопасности предприятий (ESE). Этот инструмент позволяет банкам частично списывать или облегчать долг заемщикам, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. Для покрытия рисков первого ущерба по этому механизму ЕС предоставляет гарантии на €200 миллионов.

Текущая программа действует в рамках Инвестиционной рамочной программы ЕС, составляющей общий четырехлетний фонд Ukraine Facility в размере €50 миллиардов.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год с 2,5 до 2,2%.