По всей Украине ввели графики отключений света

В Украине 1 июля с 17.00 до 22.00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причинами стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру и аномально жаркая погода, существенно увеличившая потребление электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова.

По его словам, графики почасовых отключений будут применяться для всех категорий потребителей в объеме одной очереди.

В то же время из-за боевых действий и российских обстрелов без электроснабжения временно остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Самая сложная ситуация сложилась в Сумской области. Из-за повреждений энергетических объектов там без света остается наибольшее количество потребителей. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Кроме того, непогода повлекла за собой обесточивание более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В Министерстве энергетики призвали граждан рационально использовать электроэнергию. В частности, по возможности рекомендуют переносить использование энергоемких приборов на период с 10:00 до 16:00, а в часы максимальной нагрузки – с 16:00 до 23:00 – максимально ограничить потребление.

В ведомстве отмечают, что это поможет поддержать стабильность энергосистемы и снизить потребность в дополнительных ограничениях для потребителей.

Добавим, глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.