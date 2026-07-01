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По всій Україні ввели графіки відключень світла

світло
По всій Україні ввели графіки відключень світла / Depositphotos

В Україні 1 липня з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Причинами стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та аномально спекотна погода, яка суттєво збільшила споживання електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

За його словами, графіки погодинних відключень застосовуватимуться для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Водночас через бойові дії та російські обстріли без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Найскладніша ситуація склалася в Сумській області. Через пошкодження енергетичних об'єктів там без світла залишається найбільша кількість споживачів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Крім того, негода спричинила знеструмлення понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

У Міністерстві енергетики закликали громадян раціонально використовувати електроенергію. Зокрема, за можливості рекомендують переносити використання енергоємних приладів на період з 10:00 до 16:00, а в години максимального навантаження — з 16:00 до 23:00 — максимально обмежити споживання.

У відомстві наголошують, що це допоможе підтримати стабільність енергосистеми та зменшити потребу в додаткових обмеженнях для споживачів.

Додамо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.

Автор:
Тетяна Гойденко