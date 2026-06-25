Українці можуть залишатися без світла до 5 годин на добу вже в липні-серпні – голова "Укренерго"

Відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав, що наразі на атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

"Зараз ми перебуваємо в одній із низьких точок генерації на АЕС, мінімум очікується за кілька тижнів – у другій половині липня та на початку серпня. В цей же період можливий пік літнього споживання через збільшення температури повітря", - зауважив Зайченко.

Він зазначив, що влітку споживання електроенергії зростає через використання кондиціонерів у приміщеннях.

"Якщо говорити про спекотні дні, то споживання може вирости на +25% до того рівня, що ми маємо зараз", - наголосив очільник "Укренерго".

Водночас, за словами Зайченка, ситуація цього літа значно краща, ніж торік, адже в Україні стало більше розподіленої генерації.

"За відсутності ворожих ударів, ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень. Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", - підкреслив Зайченко.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.