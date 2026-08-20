Ціни на курятину в Україні — актуальні ціни на серпень 2026

Станом на кінець серпня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними. Після незначних коливань у липні ринок не продемонстрував різких змін.

Як пише Delo.ua, за даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини на 20 серпня наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 219–235 грн/кг +0,5% Стегно 129–154 грн/кг +0,6% Гомілка 79–114 грн/кг +0,3% Тушка 114 грн/кг +0,2%

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ куряче стегно — 134 грн/кг Сільпо куряче філе — 199 грн/кг Novus курячі гомілки — 79,99 грн/кг

Динаміка цін

Станом на 20 серпня 2026 року ринок курятини в Україні демонструє відносну стабільність. Після весняного періоду зростання, коли виробники стикнулися зі збільшенням витрат на корми, енергоносії та логістику, упродовж літа ціни поступово вирівнялися.

За даними моніторингу "Мінфіну", середні ціни на основні види курятини залишаються без різких коливань. Найдорожчою категорією залишається куряче філе — близько 196 грн/кг, тоді як куряча гомілка є найдоступнішою — приблизно 97 грн/кг. Куряче стегно в середньому коштує близько 137 грн/кг, а тушка — 114 грн/кг.

У роздрібних мережах ціни можуть відрізнятися залежно від магазину та акційних пропозицій. Зокрема, куряче стегно в окремих мережах продається приблизно від 129–154 грн/кг, гомілка — від 79,99 грн/кг, а філе — у діапазоні близько 185–235 грн/кг.

Попри те, що в річному вимірі курятина залишається дорожчою, ніж торік, темпи зростання цін сповільнилися. У найближчій перспективі суттєвих стрибків вартості м’яса птиці не очікують, якщо не відбудеться різкого подорожчання кормів, пального чи логістичних витрат.

Що буде з цінами на курятину

В Україні не очікується суттєвих змін у вартості курятини у найближчі 3-6 місяців, заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Delo.ua.

"Експорт за нашими прогнозами збільшиться на 10% порівняно з минулим роком", - додав експерт.

Зауважимо, що за 2025 рік Україна експортувала 458 тис. тонн м’яса птиці.

Українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.