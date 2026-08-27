Ритейл перекладає логістику на виробників: як це позначиться на цінах яєць і м'яса птиці

Ціни на яйця за останні два тижні зросли майже вдвічі, а перебудова логістики може й надалі тиснути на їхню вартість. Виробники м'яса птиці та яєць оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки до магазинів.

Про це Delo.ua заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Нова логістика може підняти собівартість яєць та м'яса птиці на 10-15%

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виробники попереджають, що такі умови можуть призвести до зростання цін, скорочення асортименту та зниження конкуренції на ринку.

Через перебудову логістики собівартість м’яса птиці та яєць може зрости на 10-15%, прогнозує Карпенко.

Виробник і ритейл будуть намагатися перекласти додаткові витрати на кінцевого споживача, зазначив він.

"Питання в тому, чи здатен сьогодні споживач платити за той самий товар більше, купівельна спроможність лише зменшується", - сказав Карпенко.

Виробники іноді змушені зменшувати свою маржинальність, лише для того, щоб підтримувати споживання своєї продукції.

Ціни на яйця за два тижні майже подвоїлися

"Яйця за останні два тижні зросли в ціні майже вдвічі, і головним драйвером росту ціни була саме вимога доставки товару до магазинів", - повідомив виконавчий директор асоціації.

До логістичних проблем зараз буде додаватися ще фактор сезонності, пояснив експерт.

За даними Мінфіну, станом на 26 серпня середня ціна курячих яєць "Ясенсвіт" (С1 10 шт) становила 61,00 грн, а курячих яєць "Квочка" (С1 10 шт) - 58,75 грн.

"Однак спрогнозувати, наскільки ще може зрости роздрібна ціна досить складно через дію інших факторів, особливо купівельної спроможності споживачів. Як тільки росте ціна, відразу фіксується зменшення споживання", - пояснив Карпенко.

Виробники яєць та м'яса птиці втратили продукції на сотні тисяч гривень через удари по РЦ

Проблеми з логістикою поки не призвели до втрати можливості реалізовувати всю продукцію птахівництва.

Поки реалізація змістилася в бік тих мереж, розподільчі центри яких не зазнали пошкоджень, у них зросли обсяги замовлення товарів. Крім того, збільшилась реалізація в інших каналах збуту (експорт, оптова торгівля, власні роздрібні точки продажу), розповів експерт.

У знищених розподільчих центрах була значна кількість продукції, яка повинна була потрапити до магазинів тієї чи іншої мережі.

"Внаслідок ударів вона була знищена. У кого вже були підписані договори на компенсацію втрат – вони були розподілені між постачальником і мережею, таким чином, виробники понесли збитки, які вимірюються сотнями тисяч", - заявив Карпенко.

Щодо тих розподільчих центрів, де не було умов розподілу ризиків втрати товару, тривають процеси визначення вартості втраченого товару та можливих компенсацій.

Вимоги ритейлу можуть призвести до скорочення асортименту

Вимога ритейлерів перекласти на постачальників 50-100% ризиків втрати товару через воєнні дії може призвести до скорочення кількості постачальників і, відповідно, послаблення конкуренції на ринку.

"Зрозуміло, що деякі постачальники підпишуть додаткову угоду, бо залежать на 100% від реалізації в мережах, але будуть і такі, які не погодяться на пропозицію мереж", - сказав експерт.

Якщо ж дійсно наслідком непідписання буде припинення співпраці, про що попереджає рітейл, то Карпенко прогнозує скорочення конкуренції через зменшення кількості постачальників, що неминуче призведе до скорочення асортименту продукції на полицях супермаркетів.

"Вже зараз можна спостерігати за дефіцитом або мінімальною присутністю продукції птахівництва в окремих магазинах і в певних регіонах", - підкреслив він.

Виробники пропонують замінити знищені РЦ, щоб стримати зростання цін

Виробники продукції птахівництва вважають, що в теперішніх умовах мають залишатися можливими обидва формати поставок - як до розподільчих центрів, так і до магазинів.

"Проте необхідно, по можливості, знайти додаткові складські приміщення для заміни знищених розподільчих центрів, оскільки це найефективніший варіант постачань", - вважає виконавчий директор асоціації.

Прямі поставки до супермаркетів не підходять частині постачальників, оскільки потребують значного територіального покриття та додаткових ресурсів.

На думку виробників, такий формат має використовуватися лише тимчасово - там, де неможливо оперативно відновити роботу розподільчих центрів. Інакше це може послабити конкуренцію та створити додатковий тиск на кінцеві ціни.

Окремо в Асоціації виступають за чіткий розподіл воєнних ризиків.

"Ризики втрати товару повинні переходити до рітейлу по факту поставки до РЦ чи магазину, виробники також несуть ризики втрати товару, вже є приклади знищення цілих птахофабрик, складських і сортувальних приміщень, автотранспорту", - сказав Карпенко.

Нагадаємо, у липні 2026 року українські птахофабрики відправили на зовнішні ринки 216,9 млн штук яєць. Загальна вартість реалізованої продукції склала $17,7 млн.