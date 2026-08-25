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Українські виробники експортували яєць на $18 млн у липні: які країни купили найбільше

яйця
За 7 місяців 2026 року Україна експортувала 1,4 млрд яєць / Freepik

У липні 2026 року українські птахофабрики відправили на зовнішні ринки 216,9 млн штук яєць. Загальна вартість реалізованої продукції склала $17,7 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.

Порівняно з червнем 2026 року обсяг поставок збільшився на 7%. Якщо порівнювати з липнем 2025 року, показник зріс на 13,8%. Валютна виручка за липень 2026 року залишилася на рівні червня поточного року, проте виявилася на 3,9% вищою за показник липня минулого року.

Результати за 7 місяців та географія поставок

За перші 7 місяців 2026 року загальний обсяг експорту склав 1,4 млрд штук яєць на суму $148,1 млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги експорту зросли на 17,2%, а грошова виручка — на 43,6%.

Країни Європейського Союзу залишаються Основним ринком збуту. Частка країн ЄС у загальній структурі експорту становить 75,7%.

Структура продажів за основними країнами-імпортерами:

  • Іспанія — 26,6%; 
  • Велика Британія — 13,7%; 
  • Польща — 8,8%; 
  • Бельгія — 7,0%.

Нагадаємо, українські виробники за перші чотири місяці 2026 року експортували 785,2 млн штук яєць. Загальна сума валютної виручки склала $88,6 млн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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