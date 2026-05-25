Україна експортувала рекордний обсяг яєць за останні п’ять років: виручка зросла на 72%

Українські виробники яєць за перші чотири місяці 2026 року експортували 785,2 млн штук яєць. Загальна сума валютної виручки склала $88,6 млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги поставок збільшилися на 22%, а доходи у грошовому еквіваленті зросли на 72%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.

У квітні 2026 року обсяг експорту склав 205,7 млн штук яєць, що принесло країні $22,6 млн. Ці показники на 4,8% менші за результати березня цього ж року. Проте порівняно з квітнем 2025 року зафіксовано зростання фізичних обсягів майже на 40%.

Фінансова виручка за квітень у річному вимірі збільшилася на 60%. Для порівняння, у березні 2026 року експорт склав 216,2 млн штук на суму $24 млн, що стало максимальним результатом за останні 5 років.

Головним ринком збуту для української продукції залишається Європейський Союз. На країни ЄС припадає 74% від усього експорту яєць. Список ключових країн-імпортерів за перші 4 місяці 2026 року виглядає так:

Іспанія із часткою 27,4%;

Великобританія, яка купує 14,2%;

Польща з показником 10,6%;

Ізраїль, чия частка становить 7,7%.

Нагадаємо, у 2025 році Україна суттєво наростила експорт курячих яєць - обсяги поставок зросли на 77% і досягли 137,5 тис. тонн, попри незначне скорочення загального виробництва.