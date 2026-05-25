Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна експортувала рекордний обсяг яєць за останні п’ять років: виручка зросла на 72%

яйця
Україна наростила експорт яєць / Freepik

Українські виробники яєць за перші чотири місяці 2026 року експортували 785,2 млн штук яєць. Загальна сума валютної виручки склала $88,6 млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги поставок збільшилися на 22%, а доходи у грошовому еквіваленті зросли на 72%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.

У квітні 2026 року обсяг експорту склав 205,7 млн штук яєць, що принесло країні $22,6 млн. Ці показники на 4,8% менші за результати березня цього ж року. Проте порівняно з квітнем 2025 року зафіксовано зростання фізичних обсягів майже на 40%.

Фінансова виручка за квітень у річному вимірі збільшилася на 60%. Для порівняння, у березні 2026 року експорт склав 216,2 млн штук на суму $24 млн, що стало максимальним результатом за останні 5 років.

Головним ринком збуту для української продукції залишається Європейський Союз. На країни ЄС припадає 74% від усього експорту яєць. Список ключових країн-імпортерів за перші 4 місяці 2026 року виглядає так:

  • Іспанія із часткою 27,4%; 
  • Великобританія, яка купує 14,2%; 
  • Польща з показником 10,6%; 
  • Ізраїль, чия частка становить 7,7%.

Нагадаємо, у 2025 році Україна суттєво наростила експорт курячих яєць - обсяги поставок зросли на 77% і досягли 137,5 тис. тонн, попри незначне скорочення загального виробництва.

Автор:
Тетяна Ковальчук