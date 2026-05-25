Украина экспортировала рекордный объем яиц за последние пять лет: выручка выросла на 72%

Украина нарастила экспорт яиц / Freepik

Украинские производители яиц за первые четыре месяца 2026 экспортировали 785,2 млн штук яиц. Общая сумма валютной выручки составила $88,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы поставок увеличились на 22%, а доходы в денежном эквиваленте выросли на 72%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Союз птицеводов Украины.

В апреле 2026 года объем экспорта составил 205,7 млн штук яиц, что принесло стране $22,6 млн. Эти показатели на 4,8% меньше результатов марта этого же года. Однако, по сравнению с апрелем 2025 года, зафиксирован рост физических объемов почти на 40%.

Финансовая выручка за апрель в годовом исчислении увеличилась на 60%. Для сравнения, в марте 2026 года экспорт составил 216,2 млн. штук на сумму $24 млн, что стало максимальным результатом за последние 5 лет.

Главным рынком сбыта украинской продукции остается Европейский Союз. На страны ЕС приходится 74% всего экспорта яиц. Список ключевых стран-импортеров за первые 4 месяца 2026 выглядит так:

  • Испания с долей 27,4%;
  • Великобритания, покупающая 14,2%;
  • Польша с показателем 10,6%;
  • Израиль, доля которого составляет 7,7%.

Напомним, в 2025 году Украина существенно нарастила экспорт куриных яиц – объемы поставок выросли на 77% и достигли 137,5 тыс. тонн, несмотря на незначительное сокращение общего производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук