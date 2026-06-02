Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара: какие страны стали главными покупателями

Украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала текущего маркетингового года. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".



Главными покупателями этой продукции стали следующие страны:

Ливан – 21% от общего объема поставок;

ЕС - 18%;

Сирия – 14%;

Узбекистан – 12%.

Страны Ближнего Востока суммарно приобрели 50% всего объема экспортируемого украинского сахара за указанные три квартала. Этот регион остается основным рынком сбыта для производителей из Украины.

"Украинская сахарная отрасль продолжает укреплять свое присутствие на международных рынках, обеспечивая стабильные валютные поступления и поддерживая экономику страны в военное время", - отметили в ассоциации.

Параллельно с этим в Украине полностью завершили посевную кампанию сахарной свеклы. По официальным данным ассоциации "Укрсахар", общая площадь посевов в этом году составила 162,1 тысяч гектаров. Этот результат на 18% меньше показателя предыдущего года. Такой объем посадочных площадей стал минимальным за всю историю независимой Украины.

Главным регионом по площади посевов этой культуры остается Винницкая область. На ее территории под сахарную свеклу выделили 31,2 тысячи гектаров.

Напомним, с марта Узбекистан вошел в тройку крупнейших импортеров украинского сахара, а по итогам апреля этот рынок может стать основным для отечественных производителей. Изменение географии экспорта обусловлено нарушением логистики в Персидском заливе, из-за чего поставки из ОАЭ в страны Средней Азии сократились.