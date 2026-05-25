Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,13

44,05

EUR

51,70

51,55

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт сахара из Украины пошатнул рынок ЕС: крупнейший производитель Европы считает убытки

сахар
Европейские сахарные гиганты сокращают производство

Европейские производители сахара фиксируют стремительное ухудшение денежных результатов. Из-за падения рыночных цен и глобальных структурных изменений компании вынуждены уменьшать объемы переработки и расторгать контракты с местными аграриями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Agrarheute.

Крупнейший производитель сахара в Европе, немецкий концерн Südzucker, по итогам 2025/26 финансового года столкнулся с резким падением доходов.

Операционная прибыль компании обвалилась до €163 млн (против €350 млн в предыдущем периоде). В то же время, непосредственно сахарный сегмент продемонстрировал чистый ущерб в размере €177 млн.

Выручка Südzucker от реализации сахара просела на 28% - до €2,8 млрд. Главными факторами негативного тренда в компании называют:

  • Общее понижение цен на сахар внутри европейского региона.
  • Сокращение объемов продаж.
  • Ужесточение конкуренции из-за роста беспошлинного импорта, в том числе из Украины.

Реагируя на кризис, Südzucker уже сократил площади под свеклой на 18% (до 305,8 тыс. га), а объемы переработки сырья упали до 24,8 млн. тонн. Тенденция к оптимизации производства продолжается и в нынешнем сезоне.

Другой крупный производитель, Pfeifer & Langen, приступил к масштабному просмотру пула поставщиков. Компания планирует существенно снизить переработку свеклы, а более 80 хозяйств с общей площадью около 1,2 тыс. га уже не получат новых контрактов.

Под сокращение попали аграрии, чьи угодья расположены дальше чем в 100 км от сахарного завода в городе Лаге. В Pfeifer&Langen решения объясняют высокой логистической стоимостью и экономической нецелесообразностью дальнейшего сотрудничества.

В целом аналитики прогнозируют, что в 2026 году площади под сахарной свеклой в Германии снизятся еще на 12,6%.

Ранее сообщалось, что в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортирует 505 тыс. тонн сахара, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Изменения экспорта и производства связаны с ограничениями внешней торговли и трансформацией рынков сбыта.

Автор:
Татьяна Бессараб