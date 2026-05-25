Импорт сахара из Украины пошатнул рынок ЕС: крупнейший производитель Европы считает убытки

Европейские производители сахара фиксируют стремительное ухудшение денежных результатов. Из-за падения рыночных цен и глобальных структурных изменений компании вынуждены уменьшать объемы переработки и расторгать контракты с местными аграриями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Agrarheute.

Крупнейший производитель сахара в Европе, немецкий концерн Südzucker, по итогам 2025/26 финансового года столкнулся с резким падением доходов.

Операционная прибыль компании обвалилась до €163 млн (против €350 млн в предыдущем периоде). В то же время, непосредственно сахарный сегмент продемонстрировал чистый ущерб в размере €177 млн.

Выручка Südzucker от реализации сахара просела на 28% - до €2,8 млрд. Главными факторами негативного тренда в компании называют:

Общее понижение цен на сахар внутри европейского региона.

Сокращение объемов продаж.

Ужесточение конкуренции из-за роста беспошлинного импорта, в том числе из Украины.

Реагируя на кризис, Südzucker уже сократил площади под свеклой на 18% (до 305,8 тыс. га), а объемы переработки сырья упали до 24,8 млн. тонн. Тенденция к оптимизации производства продолжается и в нынешнем сезоне.

Другой крупный производитель, Pfeifer & Langen, приступил к масштабному просмотру пула поставщиков. Компания планирует существенно снизить переработку свеклы, а более 80 хозяйств с общей площадью около 1,2 тыс. га уже не получат новых контрактов.

Под сокращение попали аграрии, чьи угодья расположены дальше чем в 100 км от сахарного завода в городе Лаге. В Pfeifer&Langen решения объясняют высокой логистической стоимостью и экономической нецелесообразностью дальнейшего сотрудничества.

В целом аналитики прогнозируют, что в 2026 году площади под сахарной свеклой в Германии снизятся еще на 12,6%.

Ранее сообщалось, что в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортирует 505 тыс. тонн сахара, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Изменения экспорта и производства связаны с ограничениями внешней торговли и трансформацией рынков сбыта.