Украина увеличила экспорт яиц на 77%: основные направления поставок

В 2025 году Украина существенно нарастила экспорт куриных яиц – объемы поставок выросли на 77% и достигли 137,5 тыс. тонн, несмотря на незначительное сокращение общего производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Зерновой биржи.

Производство и структура рынка

В 2025 году производство яиц в Украине несколько сократилось – на 0,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 11 434 млн штук. Это также на 13% ниже среднего показателя за последние пять лет.

В то же время изменилась структура производства: доля промышленных предприятий выросла до 54% (6 085 млн. штук), тогда как в домохозяйствах она уменьшилась до 46% - с 5 531 до 5 349 млн штук.

Несмотря на сложные экономические условия, крупные производители сохраняют стабильность благодаря автоматизации процессов, внедрению современных систем управления и сертификации продукции. В частных хозяйствах производство сокращается из-за высоких затрат на корма и ограниченных финансовых возможностей.

Экспорт и рынки сбыта

На фоне внутреннего сокращения производства экспорт куриных яиц в 2025 г. вырос на 77% и достиг 137,5 тыс. тонн. Основным рынком остался Европейский Союз, обеспечивший 73,3% поставок. Также продукция экспортировалась в другие европейские страны (12,7%), государства Ближнего Востока (8%), Юго-Восточную Азию (3,2%) и другие регионы.

Рост экспорта объясняется высоким спросом со стороны стран ЕС и выгодным географическим расположением Украины по отношению к основным торговым партнерам.

В то же время, экспорт яичных продуктов вырос всего на 3% - до 7,8 тыс. тонн, из которых более 95% было поставлено в страны ЕС.

Аналитики отмечают, что, несмотря на сложные условия, украинская яичная отрасль демонстрирует устойчивость, постепенно усиливая позиции на международных рынках благодаря повышению качества продукции и соответствия европейским стандартам.

