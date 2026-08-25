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Украинские производители экспортировали яиц на $18 млн в июле: какие страны купили больше всего

яйца
За 7 месяцев 2026 года Украина экспортировала 1,4 млрд. яиц / Freepik

В июле 2026 года украинские птицефабрики отправили на внешние рынки 216,9 млн. штук яиц. Общая стоимость реализуемой продукции составила $17,7 млн.

Как пишет Delo.uaоб этом сообщает Союз птицеводов Украины.

По сравнению с июнем 2026 года объем поставок увеличился на 7%. По сравнению с июлем 2025 года показатель вырос на 13,8%. Валютная выручка за июль 2026 года осталась на уровне июня текущего года, однако оказалась на 3,9% выше показателя июля прошлого года.

Результаты за 7 месяцев и география поставок

За первые 7 месяцев 2026 года общий объем экспорта составил 1,4 млрд. штук яиц на сумму $148,1 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физические объемы экспорта выросли на 17,2%, а денежная выручка — на 43,6%.

Страны Европейского Союза остаются главным рынком сбыта. Доля стран ЕС в общей структуре экспорта составляет 75,7%.

Структура продаж по основным странам-импортерам:

  • Испания - 26,6%;
  • Великобритания - 13,7%;
  • Польша – 8,8%;
  • Бельгия - 7,0%.

Напомним, украинские производители за первые четыре месяца 2026 года экспортировали 785,2 млн штук яиц. Общая сумма валютной выручки составила $88,6 млн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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