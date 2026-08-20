Атаки на продуктові склади: чи буде різкий скачок цін та дефіцит площ

Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила, зокрема, продуктові склади у Борисполі. Попри пошкодження великих логістичних об’єктів, масштабного дефіциту продовольства в Україні та Києві не очікується. Втім, експерти не прогнозують різкого підвищення цін на продукти, окрім деяких категорій.

Про це Delo.ua повідомила директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За її словами, атаки на складську інфраструктуру створюють додатковий тиск на логістику та ринок складської нерухомості. Але поки що ситуація контрольована.

“Критичного чи масштабного дефіциту продуктів харчування в Україні та Києві немає, а ситуація з продовольчим забезпеченням залишається повністю під контролем уряду та великих ритейлерів”, – говорить Євгенія Локтіонова.

Мережі оперативно перебудовують логістику: перенаправляють товарні потоки на альтернативні регіональні майданчики та поступово переходять до більш децентралізованої системи з мережею менших логістичних хабів.

“Знищення складів створює додатковий тиск на вартість товарів, проте різкого стрибка цін на все підряд не буде”, – запевняє експертка.

За її словами, найбільш чутливими до дефіциту складських потужностей можуть бути товари, які потребують постійного температурного режиму. Відповідно, варто очікувати подорожчання окремих категорій.

“Для товарів, які вимагають постійного охолодження (“холодна логістика”: молочна продукція, свіже м'ясо, заморожені напівфабрикати), ціна на полицях може зрости на 5-7% через гострий дефіцит спеціалізованих холодильних складів у Київській області”,

Водночас головним наслідком атак для ринку нерухомості стає скорочення доступної пропозиції якісних складських площ.

“Атаки на логістичну інфраструктуру спричинили критичний дефіцит площ та докорінно змінили структуру попиту на складську нерухомість”, - визнає директорка UTG.

За оцінкою UTG, рівень вакантності складських приміщень у Київському регіоні вже становить близько 2%, що експерти оцінюють як екстремальний показник.

За словами Локтіонової, знайти готовий та вільний склад класу А або В (особливо з холодильним обладнанням) у безпосередній близькості до Києва зараз майже неможливо.

Знищення продуктових хабів спровокувало ажіотажний попит на спеціалізовані температурні склади (для м'яса, молочної продукції, заморозки). Додатковий попит уже позначається на орендних ставках.

“Через жорсткий дефіцит вартість оренди сухих складів у гривневому еквіваленті вже зросла в середньому на 9% з початку року і становить 200-250 грн/кв.м/міс . Після останніх серпневих атак можно прогнозувати подальше зміцнення прайм-ставок”, – відзначає Локтіонова.

Таким чином, пошкодження продуктових складів не означає автоматичного виникнення дефіциту продовольства на полицях. Однак для ринку логістичної нерухомості наслідки можуть бути більш відчутними: скорочення пропозиції, зростання попиту на складські площі та, передусім, гострий дефіцит об’єктів із температурним режимом.

Атака 20 серпня стала черговим ударом по логістичній інфраструктурі Київщини. Раніше, під час масованої атаки 5 серпня, також повідомлялося про пошкодження складів великих торговельних та логістичних компаній у Київській області.

Нагадаємо також, що через чергову масовану атаку РФ у ніч на 20 серпня був суттєво пошкоджений склад французького бренду косметики Yves Rocher в Україні. Бренд припинив приймати онлайн-замовлення.