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Склад косметики Yves Rocher зруйновано внаслідок атаки РФ: що буде з онлайн-замовленнями

Yves Rocher
Склад компанії Yves Rocher Ukraine зазнав значних пошкоджен

Через чергову масовану атаку РФ у ніч на 20 серпня був суттєво пошкоджений склад французького бренду косметики Yves Rocher в Україні. Бренд припинив приймати онлайн-замовлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Внаслідок масованої атаки росії склад, де ми зберігаємо продукцію, було суттєво пошкоджено. Наразі ми тимчасово припиняємо приймати онлайн-замовлення та працюємо над відновленням. Щодо оформлених замовлень — ми проінформуємо про статус після оцінки наслідків", — зазначили в Yves Rocher Ukraine.

У компанії додали, що фізичні бутики мережі продовжують працювати у звичайному режимі, однак асортимент товарів на полицях тимчасово може бути обмеженим.

Фото 2 — Склад косметики Yves Rocher зруйновано внаслідок атаки РФ: що буде з онлайн-замовленнями

Про компанію

Yves Rocher Ukraine (ТОВ "Ів Роше Україна") — це офіційне українське представництво французької косметичної корпорації Yves Rocher, що спеціалізується на виробництві та продажу рослинної косметики, засобів догляду за шкірою, тілом і волоссям, а також парфумерії.

Нагадаємо, вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області. За попередніми даними, пошкоджено приміщення інтернет-магазину EVA.UA та склади, що забезпечують продукцією роздрібні точки мережі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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