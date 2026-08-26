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До 3 100 грн на людину: хто з українців вже отримав разову допомогу до Дня Незалежності
Станом на 25 серпня Пенсійний фонд України повністю профінансував разову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності для 1 млн 463 тисяч громадян. Загальна сума виплачених коштів сягнула 1,6 млрд грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Розмір фінансової підтримки коливається від 450 до 3 100 грн залежно від соціального статусу отримувача.
Зокрема, виплати передбачені для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інших пільгових категорій.
Більшості громадян кошти нарахували автоматично — без необхідності додатково звертатися до державних органів.
У відомстві додали, що громадяни, які набули необхідного статусу до 24 серпня і не одержали кошти автоматично, мають право звернутися до Пенсійного фонду із заявою до 1 листопада 2026 року.
Нагадаємо, у квітні 2026 року окремі категорії громадян отримали одноразову грошову доплату у розмірі 1 500 грн.