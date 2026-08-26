Дефіцит курятини та яєць в Україні після ударів по складам: птахівники виступили проти нових вимог ритейлу

Дефіциту м'яса птиці та яєць в Україні немає, а скорочення асортименту цієї продукції в окремих торговельних мережах та регіонах пов’язане виключно з ракетними ударами по розподільчих центрах. При цьому виробники виступають проти перекладання воєнних збитків ритейлу на постачальників.

Як пише Delo.ua, про це заявляє асоціація "Союз птахівників України".

Постачальники не мають змоги доставляти свою продукцію

Там нагадали, що сьогодні зруйновано систему постачання продуктів харчування до мереж, яка ефективно діяла протягом багатьох років. Постачальники доставляли свою продукцію великими партіями до розподільчих центрів, звідки вже меншими партіями товар розвозився до кінцевих точок реалізації.

Через пошкодження або знищення розподільчих центрів, постачальники не мають змоги доставляти свою продукцію до них, що призводить до затримок постачання і тимчасового скорочення асортименту в окремих мережах та регіонах країни.

Нові вимоги ритейлу

Наразі, мережі пропонують перебудувати логістику постачань м'яса птиці та яєць безпосередньо до самих супермаркетів, минаючи розподільчі центри, однак такий підхід не прийнятний для багатьох постачальників, які не мають власної логістики для доставки товару до роздрібних точок, яких сотні по Україні, вважають у профільній асоціації.

Адже для цього виробникам необхідно збільшувати парк власного транспорту для вчасної доставки товару (порушення термінів штрафується мережами), необхідні водії, яких зараз дефіцит і ще потрібно їх забронювати для нормальної роботи, збільшується навантаження на бухгалтерію через ріст документообігу, затримки з вивантаженням великої кількості товару в різних точках, де не завжди є технічна і фізична можливість приймати таку кількість вантажних автомобілів ускладнюють логістику.

Це все потребує додаткових фінансових вкладень, яких виробники не можуть собі дозволити в умовах дефіциту обігових коштів та військових ризиків.

"При цьому, на наш погляд, досить не логічною і такою, що викликає обурення в цей час, є пропозиція (а краще мабуть "вимога") частини мереж до постачальників продукції птахівництва щодо розподілу ризиків майнових наслідків випадкового знищення, пошкодження або втрати нереалізованого товару на розподільчих центрах, магазинах чи в дорозі до них", - наголошують в асоціації.

Там додають, що є мережі, які пропонують повністю всі 100% втрат від знищеного товару внаслідок військових дій перекладати на постачальника, деякі – 50 на 50%. Паралельно, як вже зазначалося, постачальникам ставиться умовою подальшої співпраці забезпечення прямих поставок продукції безпосередньо до кінцевих точок реалізації, а також залишаються діяти інші умови договорів, зокрема що стосуються штрафів за недопоставки, виплат ретробонусів, інших маркетингових платежів та тривалих строків розрахунків.

"Вважаємо, що вимоги ритейлу по компенсації їх збитків внаслідок військових дій за рахунок постачальників є неприпустимими. Виробники також втрачають виробничі потужності, складські приміщення, транспорт, всі знаходяться в однакових умовах військових ризиків", - підкреслили в асоціації.

Зазначається, що відмова постачальників приймати нові умови ритейлу може призвести до зниження конкуренції, скорочення асортименту та виробництва, що зрештою викличе зростання цін для споживачів.

"Виробники продукції птахівництва готові стабільно та безперебійно забезпечувати внутрішній ринок соціально значущими товарами в необхідних обсягах, однак учасники ринку не повинні зазнавати тиску і шантажу, а вибудовувати партнерські відносини в цих складних умовах, забезпечуючи продовольчу безпеку та доступність продуктів харчування для українців", — резюмували в асоціації.

Які логістичні об’єкти знищила та пошкодила Росія

Серія масованих ворожих атак на Київ і Київську область завдала масштабних руйнувань логістичній інфраструктурі регіону і спричинила суттєві збитки для ритейлерів, дистриб’юторів та поштових операторів.

Один із останніх ударів стався в ніч на 20 серпня: російські війська уразили складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus,

Однак наймасштабнішою за охопленням стала атака в ніч проти 5 серпня — тоді обстріли уразили одразу десять складських об’єктів Київщини.

Зокрема, під час цього удару знищено два майданчики мережі "Епіцентр", складський комплекс Novus. Під ракетний удар потрапили склади компанії Rozetka у Броварах. Співзасновник Владислав Чечоткін оцінив збитки у мільярди гривень.

Пожежі на двох розподільчих центрах Fozzy Group ("Сільпо") забрали життя шістьох співробітників.

Як заявляв, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, після знищення розподільчих центрів великих столичних ритейлерів держава шукає резервні приміщення для зберігання товарів, щоб замінити втрачені логістичні потужності. Близько 30-40% обсягів можна перелокувати або відновити достатньо швидко.